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Анна

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Место рождения

Туголуково, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Туголуково, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1900 ст.

Дочь: Камбарова Мария Семёновна

Отец ребёнка: Камбаров Семён Петрович

Туголуково, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1904 ст.

Сын: Камбаров Яков Семёнович

Отец ребёнка: Камбаров Семён Петрович

Туголуково, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1906 ст.

Сын: Камбаров Иван Семёнович

Отец ребёнка: Камбаров Семён Петрович

Туголуково, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1912 ст.

Сын: Камбаров Василий Семёнович

Отец ребёнка: Камбаров Семён Петрович

Туголуково, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камбаров Семён Петрович

Смерть
Неизвестно
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