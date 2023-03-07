Анна
Место рождения
Дата рождения1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900 ст.
Дочь: Камбарова Мария Семёновна
Отец ребёнка: Камбаров Семён Петрович
Рождение ребёнка
1904 ст.
Отец ребёнка: Камбаров Семён Петрович
Рождение ребёнка
1906 ст.
Отец ребёнка: Камбаров Семён Петрович
Рождение ребёнка
1912 ст.
Сын: Камбаров Василий Семёнович
Отец ребёнка: Камбаров Семён Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно