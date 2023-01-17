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Дергачёв Владимир Иванович

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Место рождения

Тамбовская область

Дата рождения

1897 ст.

Дата смерти

26.12.1963

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897 ст.

Отец: Дергачёв Иван Фёдорович

Мать: Александра

Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.12.1918 ст.

Дочь: Дергачёва Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Камбарова Мария Семёновна

Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.02.1920 ст.

Дочь: Дергачёва Евдокия Владимировна

Мать ребёнка: Камбарова Мария Семёновна

Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1922

Сын: Дергачёв Тимофей Владимирович

Мать ребёнка: Камбарова Мария Семёновна

Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.10.1930

Сын: Дергачёв Василий Владимирович

Мать ребёнка: Камбарова Мария Семёновна

Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Призыв на военную службу
17.10.1941
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Демобилизация
28.09.1943
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камбарова Мария Семёновна

Смерть
26.12.1963
Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
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