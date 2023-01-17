Дергачёв Владимир Иванович
Место рожденияТамбовская область
Дата рождения1897 ст.
Дата смерти26.12.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897 ст.
Отец: Дергачёв Иван Фёдорович
Мать: Александра
Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.12.1918 ст.
Дочь: Дергачёва Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Камбарова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
25.02.1920 ст.
Дочь: Дергачёва Евдокия Владимировна
Мать ребёнка: Камбарова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Дергачёв Тимофей Владимирович
Мать ребёнка: Камбарова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
27.10.1930
Сын: Дергачёв Василий Владимирович
Мать ребёнка: Камбарова Мария Семёновна
Призыв на военную службу
17.10.1941
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Демобилизация
28.09.1943
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.12.1963