Захарова (Дергунова) Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Александра
Отец ребёнка: Захаров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захаров Иван
Смерть
Неизвестно
Каменка, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область