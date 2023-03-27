Захарова (Дергунова) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Дергунова) Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дергунов Михаил Парфеньевич

Мать: Дергунова Александра Илларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Александра

Отец ребёнка: Захаров Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Иван

Смерть
Неизвестно
Каменка, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
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