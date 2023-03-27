Дергунов Михаил Парфеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дергунов Парфений
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1902
Дочь: Ганина Мария Михайловна
Мать ребёнка: Дергунова Александра Илларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дергунов Александр Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дергунов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Дергунова Александра Илларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дергунова Александра Илларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дергунова Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Дергунова Александра Илларионовна