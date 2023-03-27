Дергунов Михаил Парфеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дергунов Михаил Парфеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дергунов Парфений

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1902

Дочь: Ганина Мария Михайловна

Мать ребёнка: Дергунова Александра Илларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дергунов Александр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дергунов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Дергунова Александра Илларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дергунов Ефим Михайлович

Мать ребёнка: Дергунова Александра Илларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дергунова Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Дергунова Александра Илларионовна

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