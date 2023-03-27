Дергунова Александра Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Дергунов Михаил Парфеньевич
Рождение ребёнка
17.02.1902
Дочь: Ганина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Дергунов Михаил Парфеньевич
Рождение ребёнка
1907
Сын: Дергунов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Дергунов Михаил Парфеньевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Дергунов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Дергунов Михаил Парфеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Дергунов Михаил Парфеньевич