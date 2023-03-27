Дергунова Александра Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дергунова Александра Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Дергунов Ефим Михайлович

Отец ребёнка: Дергунов Михаил Парфеньевич

Рождение ребёнка
17.02.1902

Дочь: Ганина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Дергунов Михаил Парфеньевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Дергунов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Дергунов Михаил Парфеньевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Дергунов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Дергунов Михаил Парфеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Дергунов Михаил Парфеньевич

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