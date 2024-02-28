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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1109Каменка, колон. нем.при р. Иловле.694020512741234Церковь римско-католическая 1. Училище. Почтовая станция. Ярмарок 2. Базары. Завод 1. Мельниц 14.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
517. Каменка, селение колонистов, при реке Иловле, дворов 317, жителей 3330, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь католическая, школа, больница, почт Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
кол. Каменка
кол. Каменка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
44582Каменкасело50°42'с.ш.45°26'в.д.M-38-043
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63622410101с Каменкасело