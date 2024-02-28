село Каменка, село Каменка, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Каменка

Красноармейский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Саратовской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Камышинский уезд
1109Каменка, колон. нем.при р. Иловле.694020512741234Церковь римско-католическая 1. Училище. Почтовая станция. Ярмарок 2. Базары. Завод 1. Мельниц 14.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Камышинский уезд, Каменская волость
517. Каменка, селение колонистов, при реке Иловле, дворов 317, жителей 3330, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь католическая, школа, больница, почт Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Саратовская губерния, Камышинский уезд, Каменская волость
кол. Каменка
Саратовская губерния, Камышинский уезд
кол. Каменка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Красноармейский район
44582Каменкасело50°42'с.ш.45°26'в.д.M-38-043

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Красноармейский муниципальный район, Гвардейское сельское поселение
63622410101с Каменкасело
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