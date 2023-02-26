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Иван Григорьев

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Место рождения

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1823

Отец: Григорий Корнилов

Мать: Акилина Антонова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1831

Сын: Архип Иванов

Мать ребёнка: Мария Романова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1838

Сын: Иоанн Иванов

Мать ребёнка: Мария Романова

Рождение ребёнка
11.03.1839

Сын: Алексей Иванов

Мать ребёнка: Мария Романова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Мария Романова

Рождение ребёнка
07.02.1843

Дочь: Евдокия Иоаннова

Мать ребёнка: Мария Романова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Романова

Смерть
Неизвестно
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