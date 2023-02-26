Иван Григорьев
Место рожденияд.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1823
Отец: Григорий Корнилов
Мать: Акилина Антонова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1831
Сын: Архип Иванов
Мать ребёнка: Мария Романова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1838
Сын: Иоанн Иванов
Мать ребёнка: Мария Романова
Рождение ребёнка
11.03.1839
Сын: Алексей Иванов
Мать ребёнка: Мария Романова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Мария Романова
Рождение ребёнка
07.02.1843
Дочь: Евдокия Иоаннова
Мать ребёнка: Мария Романова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Романова
Смерть
Неизвестно