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Архип Иванов

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Место рождения

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1823 г.р.

Мать

До 1823 г.р.

Жена

1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Иван Григорьев

Мать: Мария Романова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1853

Жена: Евдокия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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