Архип Иванов
Место рожденияд.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Иван Григорьев
Мать: Мария Романова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1853
Жена: Евдокия Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно