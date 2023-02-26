Мария Романова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Архип Иванов
Отец ребёнка: Иван Григорьев
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1838
Сын: Иоанн Иванов
Отец ребёнка: Иван Григорьев
Рождение ребёнка
11.03.1839
Сын: Алексей Иванов
Отец ребёнка: Иван Григорьев
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Иван Григорьев
Рождение ребёнка
07.02.1843
Дочь: Евдокия Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Григорьев
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Григорьев
Смерть
Неизвестно