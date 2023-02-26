Мария Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Романова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1823 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Архип Иванов

Отец ребёнка: Иван Григорьев

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1838

Сын: Иоанн Иванов

Отец ребёнка: Иван Григорьев

Рождение ребёнка
11.03.1839

Сын: Алексей Иванов

Отец ребёнка: Иван Григорьев

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Иван Григорьев

Рождение ребёнка
07.02.1843

Дочь: Евдокия Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Григорьев

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Григорьев

Смерть
Неизвестно
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