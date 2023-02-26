Акилина Антонова
Место рожденияд.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1782
Дата смерти11.08.1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.10.1798
Муж: Григорий Корнилов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1823
Сын: Иван Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Корнилов
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.08.1835
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.