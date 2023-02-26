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Акилина Антонова

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Место рождения

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

11.08.1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1782 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.10.1798

Муж: Григорий Корнилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1823

Сын: Иван Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Корнилов

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.08.1835
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
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