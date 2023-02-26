Евдокия Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Зиновия Демидова
Отец ребёнка: Демид Кириллов
Рождение ребёнка
26.07.1794
Дочь: Параскева Демидова
Отец ребёнка: Демид Кириллов
Рождение ребёнка
18.04.1800
Дочь: Ирина Демидова
Отец ребёнка: Демид Кириллов
Рождение ребёнка
18.02.1803
Дочь: Ефросиния Демидова
Отец ребёнка: Демид Кириллов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Демид Кириллов
Смерть
Неизвестно