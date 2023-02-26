Евдокия Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Данилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1772 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Зиновия Демидова

Отец ребёнка: Демид Кириллов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.07.1794

Дочь: Параскева Демидова

Отец ребёнка: Демид Кириллов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.04.1800

Дочь: Ирина Демидова

Отец ребёнка: Демид Кириллов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.02.1803

Дочь: Ефросиния Демидова

Отец ребёнка: Демид Кириллов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демид Кириллов

Смерть
Неизвестно
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