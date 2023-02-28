Демид Кириллов
Место рождения
Дата рожденияДо 1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Зиновия Демидова
Мать ребёнка: Евдокия Данилова
Рождение ребёнка
26.07.1794
Дочь: Параскева Демидова
Мать ребёнка: Евдокия Данилова
Рождение ребёнка
18.04.1800
Дочь: Ирина Демидова
Мать ребёнка: Евдокия Данилова
Рождение ребёнка
18.02.1803
Дочь: Ефросиния Демидова
Мать ребёнка: Евдокия Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Данилова
Смерть
Неизвестно