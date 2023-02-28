Демид Кириллов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демид Кириллов

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1775 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Зиновия Демидова

Мать ребёнка: Евдокия Данилова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.07.1794

Дочь: Параскева Демидова

Мать ребёнка: Евдокия Данилова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.04.1800

Дочь: Ирина Демидова

Мать ребёнка: Евдокия Данилова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.02.1803

Дочь: Ефросиния Демидова

Мать ребёнка: Евдокия Данилова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Данилова

Смерть
Неизвестно
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