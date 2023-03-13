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Сорокинъ Германъ (Ермолай)

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

06.05.1840

Дата смерти

22.08.1916

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1840

Отец: Сорокинъ Андрей

Мать: Сорокина Екатерина Иванова

Михайловка
Бракосочетание
05.02.1860

Жена: Сорокина Соломония

Михайловка
Рождение ребёнка
10.01.1863

Сын: Сорокинъ Михаилъ

Мать ребёнка: Сорокина Соломония

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.02.1865

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Сорокина Соломония

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.02.1867

Сын: Сорокинъ Федоръ

Мать ребёнка: Сорокина Соломония

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1869

Сын: Сорокинъ Иванъ

Мать ребёнка: Сорокина Соломония

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1872

Сын: Сорокинъ Георгий

Мать ребёнка: Сорокина Соломония

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1874

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Сорокина Соломония

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
22.08.1916
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Старости
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