Сорокинъ Германъ (Ермолай)
Место рожденияМихайловка
Дата рождения06.05.1840
Дата смерти22.08.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1840
Отец: Сорокинъ Андрей
Михайловка
Бракосочетание
05.02.1860
Жена: Сорокина Соломония
Михайловка
Рождение ребёнка
10.01.1863
Сын: Сорокинъ Михаилъ
Мать ребёнка: Сорокина Соломония
Рождение ребёнка
19.02.1865
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Сорокина Соломония
Рождение ребёнка
16.02.1867
Сын: Сорокинъ Федоръ
Мать ребёнка: Сорокина Соломония
Рождение ребёнка
20.06.1869
Сын: Сорокинъ Иванъ
Мать ребёнка: Сорокина Соломония
Рождение ребёнка
01.04.1872
Сын: Сорокинъ Георгий
Мать ребёнка: Сорокина Соломония
Рождение ребёнка
15.09.1874
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Сорокина Соломония
Смерть
22.08.1916
Причина смерти: Старости