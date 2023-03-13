Сорокина (Самохина) Соломония
Место рожденияМихайловка
Дата рождения30.08.1842
Дата смерти03.03.1910
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1842
Отец: Самохинъ Егоръ
Мать: Самохина Марья Осипова
Михайловка
Бракосочетание
05.02.1860
Михайловка
Рождение ребёнка
10.01.1863
Сын: Сорокинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Сорокинъ Германъ (Ермолай)
Рождение ребёнка
19.02.1865
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Сорокинъ Германъ (Ермолай)
Рождение ребёнка
16.02.1867
Сын: Сорокинъ Федоръ
Отец ребёнка: Сорокинъ Германъ (Ермолай)
Рождение ребёнка
20.06.1869
Сын: Сорокинъ Иванъ
Отец ребёнка: Сорокинъ Германъ (Ермолай)
Рождение ребёнка
01.04.1872
Сын: Сорокинъ Георгий
Отец ребёнка: Сорокинъ Германъ (Ермолай)
Рождение ребёнка
15.09.1874
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Сорокинъ Германъ (Ермолай)
Смерть
03.03.1910
Причина смерти: Отъ удушія