Сорокина (Самохина) Соломония — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Самохина) Соломония

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

30.08.1842

Дата смерти

03.03.1910

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1842

Отец: Самохинъ Егоръ

Мать: Самохина Марья Осипова

Михайловка
Бракосочетание
05.02.1860

Муж: Сорокинъ Германъ (Ермолай)

Михайловка
Рождение ребёнка
10.01.1863

Сын: Сорокинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Сорокинъ Германъ (Ермолай)

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.02.1865

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Сорокинъ Германъ (Ермолай)

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.02.1867

Сын: Сорокинъ Федоръ

Отец ребёнка: Сорокинъ Германъ (Ермолай)

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1869

Сын: Сорокинъ Иванъ

Отец ребёнка: Сорокинъ Германъ (Ермолай)

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1872

Сын: Сорокинъ Георгий

Отец ребёнка: Сорокинъ Германъ (Ермолай)

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1874

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Сорокинъ Германъ (Ермолай)

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
03.03.1910
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ удушія
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