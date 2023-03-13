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Сорокина Екатерина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

21.09.1875

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1814

Муж: Сорокинъ Андрей

Ляхово
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Сухова Прасковья

Отец ребёнка: Сорокинъ Андрей

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Григорьева Васса

Отец ребёнка: Сорокинъ Андрей

Михайловка
Рождение ребёнка
1835

Сын: Сорокинъ Степанъ

Отец ребёнка: Сорокинъ Андрей

Рождение ребёнка
06.05.1840

Сын: Сорокинъ Германъ (Ермолай)

Отец ребёнка: Сорокинъ Андрей

Михайловка
Смерть
21.09.1875
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Удушьемъ съ водянкою
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