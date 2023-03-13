Сорокина Екатерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти21.09.1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1814
Муж: Сорокинъ Андрей
Ляхово
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Сухова Прасковья
Отец ребёнка: Сорокинъ Андрей
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Григорьева Васса
Отец ребёнка: Сорокинъ Андрей
Михайловка
Рождение ребёнка
1835
Сын: Сорокинъ Степанъ
Отец ребёнка: Сорокинъ Андрей
Рождение ребёнка
06.05.1840
Сын: Сорокинъ Германъ (Ермолай)
Отец ребёнка: Сорокинъ Андрей
Михайловка
Смерть
21.09.1875
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Удушьемъ съ водянкою