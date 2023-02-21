? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Чеховский Гурий Леонидович

Отец ребёнка: Чеховский Леонид

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Чеховский Арсений Леонидович

Отец ребёнка: Чеховский Леонид

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Акимова Ефросинья Леонидовна

Отец ребёнка: Чеховский Леонид

Рождение ребёнка
1875

Сын: Чеховский Матвей Леонидович

Отец ребёнка: Чеховский Леонид

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Петракова Феодосия (Феодора) Леонидовна

Отец ребёнка: Чеховский Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеховский Леонид

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close