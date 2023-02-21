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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Сын: Чеховский Гурий Леонидович
Отец ребёнка: Чеховский Леонид
Рождение ребёнка
1867
Сын: Чеховский Арсений Леонидович
Отец ребёнка: Чеховский Леонид
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Акимова Ефросинья Леонидовна
Отец ребёнка: Чеховский Леонид
Рождение ребёнка
1875
Сын: Чеховский Матвей Леонидович
Отец ребёнка: Чеховский Леонид
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Петракова Феодосия (Феодора) Леонидовна
Отец ребёнка: Чеховский Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чеховский Леонид