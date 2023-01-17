Петракова (Чеховская) Феодосия (Феодора) Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петракова (Чеховская) Феодосия (Феодора) Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Чеховский Леонид

Мать: ?

Бракосочетание
26.01.1897

Муж: Петраков Федор Сазонтович

Рождение ребёнка
03.11.1897

Сын: Петраков Михаил федорович

Отец ребёнка: Петраков Федор Сазонтович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
12.10.1899

Дочь: Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Петраков Федор Сазонтович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
15.09.1901

Дочь: Евфимия Федоровна

Отец ребёнка: Петраков Федор Сазонтович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
29.10.1908

Дочь: Параскева Федоровна

Отец ребёнка: Петраков Федор Сазонтович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
26.07.1918

Сын: Петраков Николай Федорович

Отец ребёнка: Петраков Федор Сазонтович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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