Петракова (Чеховская) Феодосия (Феодора) Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Чеховский Леонид
Мать: ?
Бракосочетание
26.01.1897
Рождение ребёнка
03.11.1897
Сын: Петраков Михаил федорович
Отец ребёнка: Петраков Федор Сазонтович
Рождение ребёнка
12.10.1899
Дочь: Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Петраков Федор Сазонтович
Рождение ребёнка
15.09.1901
Дочь: Евфимия Федоровна
Отец ребёнка: Петраков Федор Сазонтович
Рождение ребёнка
29.10.1908
Дочь: Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Петраков Федор Сазонтович
Рождение ребёнка
26.07.1918
Сын: Петраков Николай Федорович
Отец ребёнка: Петраков Федор Сазонтович
Смерть
Неизвестно