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Петраков Федор Сазонтович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

21.04.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1897

Жена: Петракова Феодосия (Феодора) Леонидовна

Рождение ребёнка
03.11.1897

Сын: Петраков Михаил федорович

Мать ребёнка: Петракова Феодосия (Феодора) Леонидовна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
12.10.1899

Дочь: Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Петракова Феодосия (Феодора) Леонидовна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
15.09.1901

Дочь: Евфимия Федоровна

Мать ребёнка: Петракова Феодосия (Феодора) Леонидовна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
29.10.1908

Дочь: Параскева Федоровна

Мать ребёнка: Петракова Феодосия (Феодора) Леонидовна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
21.04.1918
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
26.07.1918

Сын: Петраков Николай Федорович

Мать ребёнка: Петракова Феодосия (Феодора) Леонидовна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
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