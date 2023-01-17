Петраков Федор Сазонтович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти21.04.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1897
Рождение ребёнка
03.11.1897
Сын: Петраков Михаил федорович
Мать ребёнка: Петракова Феодосия (Феодора) Леонидовна
Рождение ребёнка
12.10.1899
Дочь: Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Петракова Феодосия (Феодора) Леонидовна
Рождение ребёнка
15.09.1901
Дочь: Евфимия Федоровна
Мать ребёнка: Петракова Феодосия (Феодора) Леонидовна
Рождение ребёнка
29.10.1908
Дочь: Параскева Федоровна
Мать ребёнка: Петракова Феодосия (Феодора) Леонидовна
Смерть
21.04.1918
Рождение ребёнка
26.07.1918
Сын: Петраков Николай Федорович
Мать ребёнка: Петракова Феодосия (Феодора) Леонидовна