Акимова (Чеховская) Ефросинья Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти29.07.1901
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Чеховский Леонид
Мать: ?
Бракосочетание
06.11.1888
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Пелагея Назаровна
Отец ребёнка: Акимов Назарий Владимирович
Рождение ребёнка
09.11.1898
Дочь: Матрона Назаровна
Отец ребёнка: Акимов Назарий Владимирович
Рождение ребёнка
24.07.1901
Дочь: Анна Назаровна
Отец ребёнка: Акимов Назарий Владимирович
Смерть
29.07.1901