Акимова (Чеховская) Ефросинья Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимова (Чеховская) Ефросинья Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

29.07.1901

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Чеховский Леонид

Мать: ?

Бракосочетание
06.11.1888

Муж: Акимов Назарий Владимирович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Пелагея Назаровна

Отец ребёнка: Акимов Назарий Владимирович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
09.11.1898

Дочь: Матрона Назаровна

Отец ребёнка: Акимов Назарий Владимирович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
24.07.1901

Дочь: Анна Назаровна

Отец ребёнка: Акимов Назарий Владимирович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
29.07.1901
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
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