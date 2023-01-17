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Чеховский Матвей Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Чеховский Леонид

Мать: ?

Бракосочетание
26.01.1896

Жена: Чеховская Анна Ивановна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
30.11.1896

Дочь: Екатерина Матвеевна

Мать ребёнка: Чеховская Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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