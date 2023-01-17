Чеховский Матвей Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Чеховский Леонид
Мать: ?
Бракосочетание
26.01.1896
Жена: Чеховская Анна Ивановна
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
30.11.1896
Дочь: Екатерина Матвеевна
Мать ребёнка: Чеховская Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно