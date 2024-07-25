Плодистый Моисей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
1898
Сын: Иван
Мать ребёнка: (Поденкова) Мотрона Стефановна
Рождение ребёнка
08.02.1900
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: (Поденкова) Мотрона Стефановна
Рождение ребёнка
17.11.1900
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: (Поденкова) Мотрона Стефановна
Рождение ребёнка
21.10.1901
Сын: Плодистый Андрей Моисеевич
Мать ребёнка: (Поденкова) Мотрона Стефановна
Рождение ребёнка
20.10.1903
Дочь: Параскева
Мать ребёнка: (Поденкова) Мотрона Стефановна
Рождение ребёнка
24.09.1905
Сын: Сергей
Мать ребёнка: (Поденкова) Мотрона Стефановна
Рождение ребёнка
07.01.1907
Мать ребёнка: (Поденкова) Мотрона Стефановна
Рождение ребёнка
02.08.1909
Дочь: Анна
Мать ребёнка: (Поденкова) Мотрона Стефановна
Рождение ребёнка
12.05.1912
Сын: Николай
Мать ребёнка: (Поденкова) Мотрона Стефановна
Смерть
Неизвестно