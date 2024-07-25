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Плодистый Моисей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Плодистый Михаил Симеонович

Мать: Плодистая (Шепелева) Анна Аверкиевна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Иван

Мать ребёнка: (Поденкова) Мотрона Стефановна

Рождение ребёнка
08.02.1900

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: (Поденкова) Мотрона Стефановна

Рождение ребёнка
17.11.1900

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: (Поденкова) Мотрона Стефановна

Рождение ребёнка
21.10.1901

Сын: Плодистый Андрей Моисеевич

Мать ребёнка: (Поденкова) Мотрона Стефановна

Рождение ребёнка
20.10.1903

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: (Поденкова) Мотрона Стефановна

Рождение ребёнка
24.09.1905

Сын: Сергей

Мать ребёнка: (Поденкова) Мотрона Стефановна

Рождение ребёнка
07.01.1907

Сын: Плодистый Иван Моисеевич

Мать ребёнка: (Поденкова) Мотрона Стефановна

Рождение ребёнка
02.08.1909

Дочь: Анна

Мать ребёнка: (Поденкова) Мотрона Стефановна

Рождение ребёнка
12.05.1912

Сын: Николай

Мать ребёнка: (Поденкова) Мотрона Стефановна

Смерть
Неизвестно

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