(Поденкова) Мотрона Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Поденкова) Мотрона Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1898 г.р.
1900 г.р.
1900 г.р.
1901 г.р.
1903 г.р.
1905 г.р.

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НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Иван

Отец ребёнка: Плодистый Моисей Михайлович

Рождение ребёнка
08.02.1900

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Плодистый Моисей Михайлович

Рождение ребёнка
17.11.1900

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Плодистый Моисей Михайлович

Рождение ребёнка
21.10.1901

Сын: Плодистый Андрей Моисеевич

Отец ребёнка: Плодистый Моисей Михайлович

Рождение ребёнка
20.10.1903

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Плодистый Моисей Михайлович

Рождение ребёнка
24.09.1905

Сын: Сергей

Отец ребёнка: Плодистый Моисей Михайлович

Рождение ребёнка
07.01.1907

Сын: Плодистый Иван Моисеевич

Отец ребёнка: Плодистый Моисей Михайлович

Рождение ребёнка
02.08.1909

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Плодистый Моисей Михайлович

Рождение ребёнка
12.05.1912

Сын: Николай

Отец ребёнка: Плодистый Моисей Михайлович

Смерть
Неизвестно

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