Томбасов Дмитрий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томбасов Дмитрий Егорович

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Место рождения

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

1774

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Томбасов Егор Петрович

Мать: ?

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1819

Сын: Томбасов Панфил Дмитриевич

Мать ребёнка: Томбасова Ирина

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томбасова Ирина

Смерть
1836
Село Сухая Терешка , Саратовская губерния
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