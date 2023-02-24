Томбасов Дмитрий Егорович
Место рожденияСело Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Дата рождения1774
Дата смерти1836
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Томбасов Егор Петрович
Мать: ?
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1819
Сын: Томбасов Панфил Дмитриевич
Мать ребёнка: Томбасова Ирина
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Томбасова Ирина
Смерть
1836
Село Сухая Терешка , Саратовская губерния