Томбасова Ирина
Место рожденияСело Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Дата рождения1788
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1819
Сын: Томбасов Панфил Дмитриевич
Отец ребёнка: Томбасов Дмитрий Егорович
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1850
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область