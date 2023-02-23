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Томбасова Ирина

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Место рождения

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

1788

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1819

Сын: Томбасов Панфил Дмитриевич

Отец ребёнка: Томбасов Дмитрий Егорович

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Томбасов Дмитрий Егорович

Смерть
До 1850
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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