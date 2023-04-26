Томбасов Панфил Дмитриевич
Место рожденияСело Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Дата рождения1819
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Томбасов Дмитрий Егорович
Мать: Томбасова Ирина
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Смерть
1843
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область