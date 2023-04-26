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Томбасов Панфил Дмитриевич

Место рождения

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

1819

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Отец

1774 г.р.

Мать

1788 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Томбасов Дмитрий Егорович

Мать: Томбасова Ирина

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Смерть
1843
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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