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Томбасов Егор Петрович

Место рождения

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1774

Сын: Томбасов Дмитрий Егорович

Мать ребёнка: ?

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1799

Сын: Томбасов Михаил Егорович

Мать ребёнка: ?

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Смерть
1830
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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