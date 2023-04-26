Томбасов Егор Петрович
Место рожденияСело Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1830
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1774
Сын: Томбасов Дмитрий Егорович
Мать ребёнка: ?
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: ?
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Смерть
1830
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область