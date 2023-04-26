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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Томбасов Дмитрий Егорович

Отец ребёнка: Томбасов Егор Петрович

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1799

Сын: Томбасов Михаил Егорович

Отец ребёнка: Томбасов Егор Петрович

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно
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