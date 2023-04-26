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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1774
Сын: Томбасов Дмитрий Егорович
Отец ребёнка: Томбасов Егор Петрович
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Томбасов Егор Петрович
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно