Карпова Евфросинья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Карпов Ксенофонт Максимович
Отец ребёнка: Карпов Максим Никифорович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Екатерина Максимовна
Отец ребёнка: Карпов Максим Никифорович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Прасковья Максимовна
Отец ребёнка: Карпов Максим Никифорович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Карпов Максим Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно