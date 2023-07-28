Карпова Евфросинья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова Евфросинья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Карпов Ксенофонт Максимович

Отец ребёнка: Карпов Максим Никифорович

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Екатерина Максимовна

Отец ребёнка: Карпов Максим Никифорович

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Прасковья Максимовна

Отец ребёнка: Карпов Максим Никифорович

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1835

Сын: Карпов Иван Максимович

Отец ребёнка: Карпов Максим Никифорович

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Максим Никифорович

Смерть
Неизвестно
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