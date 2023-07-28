Карпов Ксенофонт Максимович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карпова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Карпова) Евдокия Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Карпова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Карпова) Степанида Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Карпова Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно