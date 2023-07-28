Карпов Ксенофонт Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпов Ксенофонт Максимович

Место рождения

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Карпов Максим Никифорович

Мать: Карпова Евфросинья Петровна

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Карпова) Евдокия Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Карпова Наталья Ивановна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Карпова) Степанида Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Карпова Наталья Ивановна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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