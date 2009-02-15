Меркулова (Рублёва) Вера Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркулова (Рублёва) Вера Климентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1928

Дата смерти

15.02.2009

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1928

Отец: Рублёв Климентий Степанович

Мать: Рублёва Фёкла Агафоновна

Рождение ребёнка
15.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Меркулов Николай

Рождение ребёнка
20.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Меркулов Николай

Рождение ребёнка
10.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Меркулов Николай

Рождение ребёнка
19.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Меркулов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркулов Николай

Смерть
15.02.2009
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