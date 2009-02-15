Меркулова (Рублёва) Вера Климентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1928
Дата смерти15.02.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1928
Рождение ребёнка
15.09.1955
Рождение ребёнка
20.05.1957
Рождение ребёнка
10.02.1959
Рождение ребёнка
19.12.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Меркулов Николай
Смерть
15.02.2009