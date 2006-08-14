Меркулов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1928
Дата смерти14.08.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1955
Рождение ребёнка
20.05.1957
Рождение ребёнка
10.02.1959
Рождение ребёнка
19.12.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.08.2006