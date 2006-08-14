Меркулов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркулов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1928

Дата смерти

14.08.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Меркулова Вера Климентьевна

Рождение ребёнка
20.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Меркулова Вера Климентьевна

Рождение ребёнка
10.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Меркулова Вера Климентьевна

Рождение ребёнка
19.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Меркулова Вера Климентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркулова Вера Климентьевна

Смерть
14.08.2006
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