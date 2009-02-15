Рублёва Фёкла Агафоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1896
Дата смерти09.05.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Рублёв Сергей Климентьевич
Отец ребёнка: Рублёв Климентий Степанович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Рублёв Дементий Климентьевич
Отец ребёнка: Рублёв Климентий Степанович
Рождение ребёнка
24.09.1928
Дочь: Меркулова Вера Климентьевна
Отец ребёнка: Рублёв Климентий Степанович
Рождение ребёнка
28.09.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рублёв Климентий Степанович
Рождение ребёнка
20.04.1938
Сын: Рублёв Георгий Климентьевич
Отец ребёнка: Рублёв Климентий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.05.1940