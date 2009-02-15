Рублёва Фёкла Агафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублёва Фёкла Агафоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1896

Дата смерти

09.05.1940

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Рублёв Сергей Климентьевич

Отец ребёнка: Рублёв Климентий Степанович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Рублёв Дементий Климентьевич

Отец ребёнка: Рублёв Климентий Степанович

Рождение ребёнка
24.09.1928

Дочь: Меркулова Вера Климентьевна

Отец ребёнка: Рублёв Климентий Степанович

Рождение ребёнка
28.09.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рублёв Климентий Степанович

Рождение ребёнка
20.04.1938

Сын: Рублёв Георгий Климентьевич

Отец ребёнка: Рублёв Климентий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рублёв Климентий Степанович

Смерть
09.05.1940
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