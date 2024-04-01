Мельков Петр Емельянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1801
Дата смерти07.11.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1801
Бракосочетание
15.02.1829
М. 23 Ж. 31
Рождение ребёнка
04.05.1830
Дочь: Пелагея Петрова
Мать ребёнка: Мелькова Ксения Васильева
Рождение ребёнка
30.06.1832
Мать ребёнка: Мелькова Ксения Васильева
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Мельков Матвей Казак Выс. Камышловского Петров
Мать ребёнка: Мелькова Ксения Васильева
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Мельков Яков Казак Выс. Камышловского Петров
Мать ребёнка: Мелькова Ксения Васильева
Рождение ребёнка
15.10.1836
Дочь: Афанасия Петрова
Мать ребёнка: Мелькова Ксения Васильева
Рождение ребёнка
Около 1842
Мать ребёнка: Мелькова Ксения Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федотова Марфа Петрова
Мать ребёнка: Мелькова Ксения Васильева
Смерть
07.11.1876
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
72 года, от старости