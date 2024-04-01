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Мельков Петр Емельянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1801

Дата смерти

07.11.1876

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1801

Отец: Мельков Емельян Казак Р.Камышлова Иванов

Мать: Мелькова Афимья Васильева

Бракосочетание
15.02.1829

Жена: Мелькова Ксения Васильева

М. 23 Ж. 31
Рождение ребёнка
04.05.1830

Дочь: Пелагея Петрова

Мать ребёнка: Мелькова Ксения Васильева

Рождение ребёнка
30.06.1832

Сын: Мельков Андрей Петров

Мать ребёнка: Мелькова Ксения Васильева

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Мельков Матвей Казак Выс. Камышловского Петров

Мать ребёнка: Мелькова Ксения Васильева

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Мельков Яков Казак Выс. Камышловского Петров

Мать ребёнка: Мелькова Ксения Васильева

Рождение ребёнка
15.10.1836

Дочь: Афанасия Петрова

Мать ребёнка: Мелькова Ксения Васильева

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Мельков Трифон Петров

Мать ребёнка: Мелькова Ксения Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федотова Марфа Петрова

Мать ребёнка: Мелькова Ксения Васильева

Смерть
07.11.1876
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
72 года, от старости
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