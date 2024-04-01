Мельков Емельян Казак Р.Камышлова Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельков Емельян Казак Р.Камышлова Иванов

Место рождения

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

08.08.1772

Дата смерти

16.10.1841

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1772

Отец: Мельков Иван Александров

Мать: Мелькова Федосья Иванова (Федорова?)

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мелькова) Евдркия Емельянова

Мать ребёнка: Мелькова (Галкина) Афимья Васильева

Бракосочетание
После 1791

Жена: Мелькова (Галкина) Афимья Васильева

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Мельков Михаил Емельянов

Мать ребёнка: Мелькова (Галкина) Афимья Васильева

Рождение ребёнка
11.10.1798

Сын: Мельков Алексей Уряд. Р. Камышлова Емельянов

Мать ребёнка: Мелькова (Галкина) Афимья Васильева

Рождение ребёнка
02.01.1801

Сын: Мельков Петр Емельянов

Мать ребёнка: Мелькова (Галкина) Афимья Васильева

Смерть
16.10.1841
69 лет от чахотки

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