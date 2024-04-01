Мельков Емельян Казак Р.Камышлова Иванов
Место рождения
Дата рождения08.08.1772
Дата смерти16.10.1841
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1772
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мелькова) Евдркия Емельянова
Мать ребёнка: Мелькова (Галкина) Афимья Васильева
Бракосочетание
После 1791
Рождение ребёнка
Около 1795
Мать ребёнка: Мелькова (Галкина) Афимья Васильева
Рождение ребёнка
11.10.1798
Рождение ребёнка
02.01.1801
Мать ребёнка: Мелькова (Галкина) Афимья Васильева
Смерть
16.10.1841
69 лет от чахотки