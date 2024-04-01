Мельков Яков Казак Выс. Камышловского Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельков Яков Казак Выс. Камышловского Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

26.05.1880

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Мельков Петр Емельянов

Мать: Мелькова Ксения Васильева

Бракосочетание
27.01.1863

Жена: Федотова 1, Мелькова 2 Александра Михайлова

м. 29 ж. 26 (2 бр, вдова)
Рождение ребёнка
23.10.1864

Сын: Мельков Яков Яковлев

Мать ребёнка: Федотова 1, Мелькова 2 Александра Михайлова

Рождение ребёнка
24.08.1871

Сын: Мельков Андриан Яковлев

Мать ребёнка: Федотова 1, Мелькова 2 Александра Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова 1, Мелькова 2 Александра Михайлова

Смерть
26.05.1880
46 лет, чахотка
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