Мельков Яков Казак Выс. Камышловского Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смерти26.05.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: Мельков Петр Емельянов
Бракосочетание
27.01.1863
м. 29 ж. 26 (2 бр, вдова)
Рождение ребёнка
23.10.1864
Сын: Мельков Яков Яковлев
Мать ребёнка: Федотова 1, Мелькова 2 Александра Михайлова
Рождение ребёнка
24.08.1871
Мать ребёнка: Федотова 1, Мелькова 2 Александра Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.05.1880
46 лет, чахотка