Федотова 1, Мелькова 2 (Созонова) Александра Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова 1, Мелькова 2 (Созонова) Александра Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

13.02.1875

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Созонов Михаил Казак Выс. Рявкинского Евдокимов

Мать: Созонова Матрона Терентьева

Бракосочетание
31.01.1860

Муж: Федотов Степан Казак Выс. Камышловского Иванов

М. 24. Ж.20
Бракосочетание
27.01.1863

Муж: Мельков Яков Казак Выс. Камышловского Петров

м. 29 ж. 26 (2 бр, вдова)
Рождение ребёнка
23.10.1864

Сын: Мельков Яков Яковлев

Отец ребёнка: Мельков Яков Казак Выс. Камышловского Петров

Рождение ребёнка
24.08.1871

Сын: Мельков Андриан Яковлев

Отец ребёнка: Мельков Яков Казак Выс. Камышловского Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельков Яков Казак Выс. Камышловского Петров

Смерть
13.02.1875
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