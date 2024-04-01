Федотова 1, Мелькова 2 (Созонова) Александра Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смерти13.02.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Бракосочетание
31.01.1860
М. 24. Ж.20
Бракосочетание
27.01.1863
м. 29 ж. 26 (2 бр, вдова)
Рождение ребёнка
23.10.1864
Сын: Мельков Яков Яковлев
Отец ребёнка: Мельков Яков Казак Выс. Камышловского Петров
Рождение ребёнка
24.08.1871
Отец ребёнка: Мельков Яков Казак Выс. Камышловского Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.02.1875