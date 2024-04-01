Созонов Михаил Казак Выс. Рявкинского Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Созонов Михаил Казак Выс. Рявкинского Евдокимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Созонов Евдоким Крест. Д. Белой Игнатьев

Мать: Созонова Меланья Васильева

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Федотова 1, Мелькова 2 Александра Михайлова

Мать ребёнка: Созонова Матрона Терентьева

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Шустова Устинья Михайлова

Мать ребёнка: Созонова Матрона Терентьева

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Созонов Гавриил Казак Выс. Рявкинского Михайлов

Мать ребёнка: Созонова Матрона Терентьева

Бракосочетание
30.01.1872

Жена: Мандрыгина 1, Созонова 2 Екатерина Антипина

М. 69, Ж. 50 оба вторым, вдова крест. Д. Кустовой
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Михайлова

Мать ребёнка: Созонова Матрона Терентьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Михайлова

Мать ребёнка: Созонова Матрона Терентьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Созонова Матрона Терентьева

Смерть
Неизвестно
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