Созонов Михаил Казак Выс. Рявкинского Евдокимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1802
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Федотова 1, Мелькова 2 Александра Михайлова
Мать ребёнка: Созонова Матрона Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Шустова Устинья Михайлова
Мать ребёнка: Созонова Матрона Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Созонов Гавриил Казак Выс. Рявкинского Михайлов
Мать ребёнка: Созонова Матрона Терентьева
Бракосочетание
30.01.1872
М. 69, Ж. 50 оба вторым, вдова крест. Д. Кустовой
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Михайлова
Мать ребёнка: Созонова Матрона Терентьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Михайлова
Мать ребёнка: Созонова Матрона Терентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно