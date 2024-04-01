Мельков Матвей Казак Выс. Камышловского Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельков Матвей Казак Выс. Камышловского Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

05.11.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Мельков Петр Емельянов

Мать: Мелькова Ксения Васильева

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Мельков Петр Матвеев

Мать ребёнка: Мелькова Агрипина Захарова

Рождение ребёнка
14.02.1864

Сын: Мельков Алексей Матвеев

Мать ребёнка: Мелькова Агрипина Захарова

Рождение ребёнка
19.06.1866

Дочь: Агрипина Матвеева

Мать ребёнка: Мелькова? Татьяна Петрова

Бракосочетание
Около 1866

Жена: Мелькова? Татьяна Петрова

Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Атасова Марфа Матвеева

Мать ребёнка: Мелькова? Татьяна Петрова

Рождение ребёнка
11.03.1873

Сын: Мельков Ефим Матвеев

Мать ребёнка: Мелькова? Татьяна Петрова

Рождение ребёнка
13.07.1874

Сын: Мельков Стефан Матвеев

Мать ребёнка: Мелькова? Татьяна Петрова

Рождение ребёнка
12.01.1877

Сын: Мельков Феодосий Матвеев

Мать ребёнка: Мелькова? Татьяна Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелькова Агрипина Захарова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельков Антон Матвеев

Мать ребёнка: Мелькова? Татьяна Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельков Михаил Матвеев

Мать ребёнка: Мелькова? Татьяна Петрова

Смерть
05.11.1905
72 года
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