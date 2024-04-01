Мельков Матвей Казак Выс. Камышловского Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смерти05.11.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: Мельков Петр Емельянов
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Мельков Петр Матвеев
Мать ребёнка: Мелькова Агрипина Захарова
Рождение ребёнка
14.02.1864
Мать ребёнка: Мелькова Агрипина Захарова
Рождение ребёнка
19.06.1866
Дочь: Агрипина Матвеева
Мать ребёнка: Мелькова? Татьяна Петрова
Бракосочетание
Около 1866
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Атасова Марфа Матвеева
Мать ребёнка: Мелькова? Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
11.03.1873
Сын: Мельков Ефим Матвеев
Мать ребёнка: Мелькова? Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
13.07.1874
Мать ребёнка: Мелькова? Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
12.01.1877
Мать ребёнка: Мелькова? Татьяна Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мелькова? Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мелькова? Татьяна Петрова
Смерть
05.11.1905
72 года