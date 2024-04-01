Мелькова (Самовская?) Агрипина Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелькова (Самовская?) Агрипина Захарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

16.06.1865

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1833 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
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Место
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Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Мельков Петр Матвеев

Отец ребёнка: Мельков Матвей Казак Выс. Камышловского Петров

Рождение ребёнка
14.02.1864

Сын: Мельков Алексей Матвеев

Отец ребёнка: Мельков Матвей Казак Выс. Камышловского Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельков Матвей Казак Выс. Камышловского Петров

Смерть
16.06.1865
33 года от лихорадки
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