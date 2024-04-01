Мелькова (Самовская?) Агрипина Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смерти16.06.1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Мельков Петр Матвеев
Отец ребёнка: Мельков Матвей Казак Выс. Камышловского Петров
Рождение ребёнка
14.02.1864
Отец ребёнка: Мельков Матвей Казак Выс. Камышловского Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.06.1865
33 года от лихорадки