Харитина Устинова
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1778
Отец: Устин Косьмин
Мать: ?
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.10.1795
Муж: Пётр ст
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.05.1797
Дочь: Ирина Петрова
Отец ребёнка: Пётр ст
Рождение ребёнка
11.02.1808
Сын: Алексей Петров
Отец ребёнка: Пётр ст
Смерть
Неизвестно