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Харитина Устинова

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Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1742 г.р.

Мать

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1778

Отец: Устин Косьмин

Мать: ?

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.10.1795

Муж: Пётр ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.05.1797

Дочь: Ирина Петрова

Отец ребёнка: Пётр ст

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.02.1808

Сын: Алексей Петров

Отец ребёнка: Пётр ст

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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