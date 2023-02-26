?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1778
Дочь: Харитина Устинова
Отец ребёнка: Устин Косьмин
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1779
Сын: Яков Устинов
Отец ребёнка: Устин Косьмин
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
До 1794
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.