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Пётр ст

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Чистков Исидор Марков

Мать: Марфа Емельянова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.10.1795

Жена: Харитина Устинова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.05.1797

Дочь: Ирина Петрова

Мать ребёнка: Харитина Устинова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.02.1808

Сын: Алексей Петров

Мать ребёнка: Харитина Устинова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1809
Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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