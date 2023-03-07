Пётр ст
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смерти1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Чистков Исидор Марков
Мать: Марфа Емельянова
Бракосочетание
10.10.1795
Жена: Харитина Устинова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.05.1797
Дочь: Ирина Петрова
Мать ребёнка: Харитина Устинова
Рождение ребёнка
11.02.1808
Сын: Алексей Петров
Мать ребёнка: Харитина Устинова
Смерть
1809