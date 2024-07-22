Любимова Елена Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова Елена Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

24.02.1820 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любимов Фёдор Еремеевич

Рождение ребёнка
До 1803

Дочь: Калякина Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Любимов Фёдор Еремеевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.01.1803 ст.

Сын: Любимов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Любимов Фёдор Еремеевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.464, л.182 об.).
Рождение ребёнка
11.01.1804 ст.

Сын: Любимов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Любимов Фёдор Еремеевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.486, л.158).
Рождение ребёнка
1816

Сын: Любимов Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Любимов Фёдор Еремеевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.10.1817 ст.

Дочь: Стешова Прасковья Фёдоровна

Отец ребёнка: Любимов Фёдор Еремеевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.709, л.42 об.).
Рождение ребёнка
23.04.1819 ст.

Дочь: Чиликина Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Любимов Фёдор Еремеевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
24.02.1820 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

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