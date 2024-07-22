Любимова Елена Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти24.02.1820 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1803
Дочь: Калякина Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Любимов Фёдор Еремеевич
Рождение ребёнка
15.01.1803 ст.
Отец ребёнка: Любимов Фёдор Еремеевич
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.464, л.182 об.).
Рождение ребёнка
11.01.1804 ст.
Отец ребёнка: Любимов Фёдор Еремеевич
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.486, л.158).
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Любимов Фёдор Еремеевич
Рождение ребёнка
23.10.1817 ст.
Дочь: Стешова Прасковья Фёдоровна
Отец ребёнка: Любимов Фёдор Еремеевич
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.709, л.42 об.).
Рождение ребёнка
23.04.1819 ст.
Дочь: Чиликина Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Любимов Фёдор Еремеевич
Смерть
24.02.1820 ст.