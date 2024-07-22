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Любимов Иван Фёдорович

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

11.01.1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1804 ст.

Отец: Любимов Фёдор Еремеевич

Мать: Любимова Елена Егоровна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.486, л.158).
Крещение
12.01.1804 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение проходило в Николаевской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского, брат отца новорожденного, крестьянин Михаил Еремеевич Любимов и крестьянина Якова Григорьевича Овсянн... Показать все
Бракосочетание
28.09.1823 ст.

Жена: Любимова Кириакия Петровна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Венчание проходило в Рождественской церкви села. Поручителями при венчании были села Богородского крестьяне: Еремей Петрович и Василий Еремеевич Любимовы, Иван Егорович Овсянников, Иван Андреевич Лосе... Показать все
Рождение ребёнка
18.06.1824 ст.

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Любимова Кириакия Петровна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.845, л.232 об.).
Рождение ребёнка
13.08.1825 ст.

Сын: Любимов Иван Иванович

Мать ребёнка: Любимова Кириакия Петровна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.864, л.113).
Рождение ребёнка
08.07.1826 ст.

Сын: Любимов Николай Иванович

Мать ребёнка: Любимова Кириакия Петровна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф570, оп.559б, д.902, л.246 об.).
Рождение ребёнка
03.10.1828 ст.

Сын: Любимов Пётр Иванович

Мать ребёнка: Любимова Кириакия Петровна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.922, л.193 об.).
Рождение ребёнка
11.01.1831 ст.

Дочь: Маркова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Любимова Кириакия Петровна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.968, л.225).
Рождение ребёнка
08.01.1838 ст.

Сын: Любимов Николай Иванович

Мать ребёнка: Любимова Кириакия Петровна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.1073, л.343).
Смерть
Неизвестно

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