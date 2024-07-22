Любимов Иван Фёдорович
Место рождения
Дата рождения11.01.1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1804 ст.
Отец: Любимов Фёдор Еремеевич
Мать: Любимова Елена Егоровна
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.486, л.158).
Крещение
12.01.1804 ст.
Крещение проходило в Николаевской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского, брат отца новорожденного, крестьянин Михаил Еремеевич Любимов и крестьянина Якова Григорьевича Овсянн... Показать все
Бракосочетание
28.09.1823 ст.
Венчание проходило в Рождественской церкви села. Поручителями при венчании были села Богородского крестьяне: Еремей Петрович и Василий Еремеевич Любимовы, Иван Егорович Овсянников, Иван Андреевич Лосе... Показать все
Рождение ребёнка
18.06.1824 ст.
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Любимова Кириакия Петровна
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.845, л.232 об.).
Рождение ребёнка
13.08.1825 ст.
Мать ребёнка: Любимова Кириакия Петровна
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.864, л.113).
Рождение ребёнка
08.07.1826 ст.
Мать ребёнка: Любимова Кириакия Петровна
(ист.ЦАНО, ф570, оп.559б, д.902, л.246 об.).
Рождение ребёнка
03.10.1828 ст.
Мать ребёнка: Любимова Кириакия Петровна
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.922, л.193 об.).
Рождение ребёнка
11.01.1831 ст.
Дочь: Маркова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Любимова Кириакия Петровна
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.968, л.225).
Рождение ребёнка
08.01.1838 ст.
Мать ребёнка: Любимова Кириакия Петровна
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.1073, л.343).
Смерть
Неизвестно