(Любимова) Надежда Ивановна 18.06.1824 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Любимова) Надежда Ивановна

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

18.06.1824 ст.

Дата смерти

29.06.1824 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1824 ст.

Отец: Любимов Иван Фёдорович

Мать: Любимова (Любимова) Кириакия Петровна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.845, л.232 об.).
Крещение
28.06.1824 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского, брат родной Ивану, крестьянин Михаил Фёдорович и незамужняя сестра матери новорожденной, Любовь Пе... Показать все
Смерть
29.06.1824 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.845, л.250 об.).

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