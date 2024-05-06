(Любимова) Надежда Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.06.1824 ст.
Дата смерти29.06.1824 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1824 ст.
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.845, л.232 об.).
Крещение
28.06.1824 ст.
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского, брат родной Ивану, крестьянин Михаил Фёдорович и незамужняя сестра матери новорожденной, Любовь Пе... Показать все
Смерть
29.06.1824 ст.
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.845, л.250 об.).