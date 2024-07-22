Калякина (Любимова) Анна Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияДо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803
Отец: Любимов Фёдор Еремеевич
Мать: Любимова Елена Егоровна
Бракосочетание
25.04.1819 ст.
Венчание проходило в рождественской церкви села. Поручителями при венчании были села Богородского крестьяне: Пётр Васильевич Лосев, Алексей Николаевич Жирнов, Василий Алексеевич Кислов, Иван Иванович ... Показать все
Смерть
Неизвестно