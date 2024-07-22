Калякина (Любимова) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калякина (Любимова) Анна Фёдоровна

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

До 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1781 г.р.

Мать

1779 г.р.

Муж

До 1803 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
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Место
Комментарий
Рождение
До 1803

Отец: Любимов Фёдор Еремеевич

Мать: Любимова Елена Егоровна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
25.04.1819 ст.

Муж: Калякин Фёдор Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Венчание проходило в рождественской церкви села. Поручителями при венчании были села Богородского крестьяне: Пётр Васильевич Лосев, Алексей Николаевич Жирнов, Василий Алексеевич Кислов, Иван Иванович ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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