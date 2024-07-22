Любимов Иван Фёдорович
Место рождения
Дата рождения15.01.1803 ст.
Дата смерти02.01.1804 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1803 ст.
Отец: Любимов Фёдор Еремеевич
Мать: Любимова Елена Егоровна
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.464, л.182 об.).
Крещение
18.01.1803 ст.
Крещение проходило в Николаевской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского, родной брат отца новорожденного, крестьянин Михаил Еремеевич Любимов и крестьянина Василия Егоровича ... Показать все
Смерть
02.01.1804 ст.
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.486, л.174 об.).