Любимов Иван Фёдорович 15.01.1803 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Любимов Иван Фёдорович

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

15.01.1803 ст.

Дата смерти

02.01.1804 ст.

Пол

Мужской

Отец

1781 г.р.

Мать

1779 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1803 ст.

Отец: Любимов Фёдор Еремеевич

Мать: Любимова Елена Егоровна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.464, л.182 об.).
Крещение
18.01.1803 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение проходило в Николаевской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского, родной брат отца новорожденного, крестьянин Михаил Еремеевич Любимов и крестьянина Василия Егоровича ... Показать все
Смерть
02.01.1804 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.486, л.174 об.).

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