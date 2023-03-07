Аникин Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения28.10.1907
Дата смерти19.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1907
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
19.02.1939
Рождение ребёнка
24.07.1941
Военная служба
Неизвестно
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
19.08.1943
Похороны
Неизвестно
Смоленская обл., Спас-Деменский р-н, д. Соболи