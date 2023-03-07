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Аникин Михаил Иванович

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

28.10.1907

Дата смерти

19.08.1943

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1907

Отец: Аникин (игонин) Иван Алексеевич

Мать: Аникина Матрёна Андреевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аникина Нина Ивановна

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аникина Нина Ивановна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аникина Нина Ивановна

Рождение ребёнка
19.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аникина Нина Ивановна

Рождение ребёнка
24.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аникина Нина Ивановна

Военная служба
Неизвестно
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
19.08.1943
Похороны
Неизвестно
Смоленская обл., Спас-Деменский р-н, д. Соболи
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