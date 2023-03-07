Аникина (Клюкина) Матрёна Андреевна
Место рождения
Дата рождения09.04.1877
Дата смерти20.08.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Клюкин Андрей Степанович
Мать: Клюкина Мария
Дочь: Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Аникин (игонин) Иван Алексеевич
Сын: Аникин Иван Иванович
Отец ребёнка: Аникин (игонин) Иван Алексеевич
Дочь: Павла Ивановна
Отец ребёнка: Аникин (игонин) Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Аникин (игонин) Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Аникин (игонин) Иван Алексеевич
Сын: Аникин (игонин) Алексей Иванович
Отец ребёнка: Аникин (игонин) Иван Алексеевич
Сын: Аникин (игонин) Алексей Иванович
Отец ребёнка: Аникин (игонин) Иван Алексеевич
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Аникин (игонин) Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Аникин (игонин) Иван Алексеевич
Дочь: Сгибнева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Аникин (игонин) Иван Алексеевич
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аникин (игонин) Иван Алексеевич
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аникин (игонин) Иван Алексеевич