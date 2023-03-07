Аникина (Клюкина) Матрёна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникина (Клюкина) Матрёна Андреевна

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Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

09.04.1877

Дата смерти

20.08.1959

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1877

Отец: Клюкин Андрей Степанович

Мать: Клюкина Мария

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
19.01.1898

Муж: Аникин (игонин) Иван Алексеевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.12.1898

Дочь: Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Аникин (игонин) Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
28.05.1900

Сын: Аникин Иван Иванович

Отец ребёнка: Аникин (игонин) Иван Алексеевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.06.1902

Дочь: Павла Ивановна

Отец ребёнка: Аникин (игонин) Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
10.07.1905

Сын: Аникин Павел Иванович

Отец ребёнка: Аникин (игонин) Иван Алексеевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.10.1907

Сын: Аникин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Аникин (игонин) Иван Алексеевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.01.1910

Сын: Аникин (игонин) Алексей Иванович

Отец ребёнка: Аникин (игонин) Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
14.01.1911

Сын: Аникин (игонин) Алексей Иванович

Отец ребёнка: Аникин (игонин) Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
17.02.1912

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Аникин (игонин) Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
16.06.1914

Сын: Аникин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Аникин (игонин) Иван Алексеевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.01.1917

Дочь: Сгибнева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Аникин (игонин) Иван Алексеевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.10.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аникин (игонин) Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
10.08.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аникин (игонин) Иван Алексеевич

Смерть
20.08.1959
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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