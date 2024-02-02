Матрона Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1882 ст.
Отец: Семен Андреев
Мать: Афимья Меркурьева
Бракосочетание
28.01.1901 ст.
Рождение ребёнка
19.02.1905
Сын: Воробьев Егор Герасимович
Отец ребёнка: Воробьев Герасим Леонтьевич
Калининская обл., Максатихинский р-н, Пальчихинский с/с, д. Липовка
Смерть
Неизвестно