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Матрона Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1882 ст.

Отец: Семен Андреев

Мать: Афимья Меркурьева

Бракосочетание
28.01.1901 ст.

Муж: Воробьев Герасим Леонтьевич

Рождение ребёнка
19.02.1905

Сын: Воробьев Егор Герасимович

Отец ребёнка: Воробьев Герасим Леонтьевич

Калининская обл., Максатихинский р-н, Пальчихинский с/с, д. Липовка
Смерть
Неизвестно
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